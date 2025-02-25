В возрасте 113 лет умерла старейшая из переживших холокост женщин

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Роз Жирон считалась также самым возрастным эмигрантом.

В возрасте 113 лет умерла старейшая в мире из переживших холокост женщин

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people

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В США в возрасте 113 лет умерла Роз Жирон — старейшая в мире из переживших холокост женщин. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Отмечается, что Жирон была старейшей жительницей штата Нью-Йорк и самым возрастным эмигрантом в мире.

Роз Жирон родилась в 1912 году в польском Янове, в 1939 году бежала из Германии в Китай с мужем, где ее принял еврейский предприниматель, который заметил, как она вяжет одежду для своего ребенка. В 1947 году женщина вместе с семьей переехала в США, где продолжила зарабатывать на жизнь вязанием.

В декабре жительница Японии Томико Итоока, которая считалась самым пожилым человеком в мире, умерла в возрасте 116 лет. Титул старейшего человека она получила в декабре 2023 года. Официальный статус самого старого жителя Земли Томико присвоила Книга рекордов Гиннесса в сентябре 2024 года.

К слову, старейшей из всех живших людей считается француженка Жанна Кальман. Она умерла в 1997 году в возрасте 122 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Венгрии на 104-м году жизни умерла старейшая победительница Олимпийских игр Агнеш Келети.

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