«Скрывать нет возможности»: Оксана Самойлова намекнула на пятую беременность

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 18 0

Оксана Самойлова намекнула на пятую беременность

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; Instagram*/samoylovaoxana; 5-tv.ru

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Блогер не может представить, как на новость отреагирует Джиган.

Блогер Оксана Самойлова намекнула, что ждет пятого ребенка. В личном блоге она рассказала, что должна сообщить своему мужу — рэперу Джигану новость, реакцию на которую невозможно угадать.

«Ребят, я не могу. Не знаю, с чего начинать рассказывать. В общем, третьего марта я должна сказать Денису (рэпер Джиган. — Прим.ред.) новость. Я вообще пока что не знаю, как он отреагирует, но уже дальше молчать и скрывать нет возможности», — поделилась блогер.

На видео знаменитость держится за живот, что также наталкивает на определенные мысли. Однако торопиться с выводами не стоит. Блогер намерена поделиться с мужем новостью лишь 3 марта. Вероятно, подписчики узнают правду вместе с ним.

Оксана Самойлова рассказывала, что хочет пятого ребенка, однако не может позволить себе этот шаг, ведь не хочет, чтобы кто-то из ее детей страдал из-за недостатка внимания. Теперь Давиду — младшему сыну звездных супругов — исполнилось пять лет, скоро он пойдет в школу, а у Оксаны появится больше свободного времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Оксана Самойлова устроила жесткий розыгрыш Джигану.

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