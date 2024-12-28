«Я рискую здоровьем»: Оксана Самойлова устроила жесткий розыгрыш Джигану

Блогер думала, что уедет с поломанным носом.

Блогер Оксана Самойлова решила разыграть своего супруга Джигана. Видео она поделилась в личном блоге в соцсетях.

Самойлова призналась: когда увидела такой пранк, сразу поняла, что его нужно повторить с супругом, но вот подгадать момент ей удалось только спустя два месяца. По сценарию она должна было поцеловать мужа, пока тот находится у бьюти-специалиста.

«Очень страшно. Я рискую здоровьем», — разоткровенничалась блогер.

На кадрах видно, как ничего не подозревающий Джиган сидит в кресле барбера с закрытыми глазами. В это время его неугомонная жена подходит к нему и целует в губы. От неожиданности рэпер встает с кресла и направляется к барберу, но потом замечает Оксану и понимает происходящее.

Фото, видео: Instagram*/samoylovaoxana; 5-tv.ru

«Думала, уеду отсюда с поломанным носом», — сказала Самойлова после розыгрыша.

Подписчики розыгрыш оценили, но также отметили, что, судя по реакции барбера, он отделался легким испугом. Переживания Оксаны по поводу своего здоровья, как оказалось, были напрасны. Джиган лишь посмеялся и продолжил релакс.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джиган и Оксана Самойлова хотят пятого ребенка.

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