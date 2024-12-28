«Я рискую здоровьем»: Оксана Самойлова устроила жесткий розыгрыш Джигану

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 19 0

Оксана Самойлова разыграла Джигана

Самойлова устроила Джигану рискованный сюрприз

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер думала, что уедет с поломанным носом.

Блогер Оксана Самойлова решила разыграть своего супруга Джигана. Видео она поделилась в личном блоге в соцсетях.

Самойлова призналась: когда увидела такой пранк, сразу поняла, что его нужно повторить с супругом, но вот подгадать момент ей удалось только спустя два месяца. По сценарию она должна было поцеловать мужа, пока тот находится у бьюти-специалиста.

«Очень страшно. Я рискую здоровьем», — разоткровенничалась блогер.

На кадрах видно, как ничего не подозревающий Джиган сидит в кресле барбера с закрытыми глазами. В это время его неугомонная жена подходит к нему и целует в губы. От неожиданности рэпер встает с кресла и направляется к барберу, но потом замечает Оксану и понимает происходящее.

Фото, видео: Instagram*/samoylovaoxana; 5-tv.ru

«Думала, уеду отсюда с поломанным носом», — сказала Самойлова после розыгрыша.

Подписчики розыгрыш оценили, но также отметили, что, судя по реакции барбера, он отделался легким испугом. Переживания Оксаны по поводу своего здоровья, как оказалось, были напрасны. Джиган лишь посмеялся и продолжил релакс.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джиган и Оксана Самойлова хотят пятого ребенка.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
100.53
1.30 105.95
2.65
Один в поле не воин: астропрогноз для всех знаков зодиака на январь 2025...

Последние новости

2:44
«Я рискую здоровьем»: Оксана Самойлова устроила жесткий розыгрыш Джигану
2:32
Минтранс предложил поэтапно отменять скидки за плату по системе «Платон»
2:24
Экипажи самолетов и наземную охрану предложили обучать борьбе с авиаугрозами
2:07
Два слова: британец рассказал, как смог дожить до 110 лет
1:47
Идеи генетического оружия: подробности о деле осужденного в Москве американского шпиона
1:30
В Израиле палестинец зарезал 83-летнюю россиянку у дома престарелых

Сейчас читают

Белый гроб и последние слова отца: как прошли похороны Яниса Тиммы
Один в поле не воин: астропрогноз для всех знаков зодиака на январь 2025 года
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год