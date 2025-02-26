Ипотека и образование детей: на что тратили маткапитал россияне в 2024 году

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 29 0

Соцфонд: россияне потратили 268 миллиардов рублей из маткапитала на ипотеку

Россияне потратили 268 млрд из средств маткапитала на ипотеку в 2024 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Соцфонд России обработал 1,6 миллиона заявлений семей.

В 2024 году россияне потратили 268 миллиардов рублей из средств материнского капитала на ипотеку. Об этом сообщили 5-tv.ru в пресс-службе Социального фонда России.

Отмечается, что всего в прошлом году было обработано 1,6 миллиона заявлений семей об использовании маткапитала и перечислено им более 434 миллиардов рублей.

Самыми популярными направлениями у граждан стали улучшение жилищных условий (558 тысяч заявлений) и ежемесячные выплаты (600 тысяч).

В частности, Соцфонд направил 268 миллиардов рублей на погашение ипотеки и 77 миллиардов рублей на приобретение, ремонт и строительство жилья.

В пресс-службе добавили, что семьи все чаще тратят материнский капитал на образование детей. В Социальном фонде напомнили: на данный момент можно оплатить учебу в школе, училище или вузе, когда ребенку исполнилось три года. При этом на дошкольные уроки и детский сад средства можно использовать сразу.

Кроме того, более 141 тысячи семей получили разовую выплату в размере до десяти тысяч рублей из остатка средств материнского капитала. Это новая возможность, доступная с сентября 2024 года. Такого рода заявления можно подать через МФЦ или «Госуслуги». В прошлом году выплаты по данному направлению составили около 550 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года.

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