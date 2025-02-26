ФСБ предотвратила в Ставрополе серию терактов

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После совершения злодеяний подозреваемый планировал выехать на Украину и вступить в ряды ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Сотрудники ФСБ пресекли серию терактов в Ставрополье. По данным следствия, подозреваемый собирался устроить поджог зданий управлений МВД, МЧС, военного комиссариата и госпиталя.

Специально для этого диверсант купил компоненты для изготовления бутылок с зажигательной смесью. О всех своих действиях злоумышленник отчитывался перед кураторами.

После совершения терактов подозреваемый планировал выехать на Украину и вступить в ряды ВСУ. Но не успел. Его схватили с поличным, когда он выходил из магазина, в котором покупал компоненты для самодельных взрывных устройств.

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