Глава представительства Вологодской области арестован в Москве

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 28 0

Кирилл Бочаров заключен под стражу до 24 апреля.

Глава представительства Вологодской области арестован в Москве

Фото: 5-tv.ru

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Басманный суд Москвы принял решение об аресте главы представительства Вологодской области Кирилла Бочарова. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Уточняется, что Бочаров заключен под стражу до 24 апреля.

Ранее в отношении Кирилла Бочарова, а также вице-губернатора области Дениса Алексеева было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. В настоящее время суд приступил к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Алексееву.

Тем временем, экс-замминистра транспорта Игоря Чалика, писал 5-tv.ru, задержали по делу о растрате. Он был задержан у себя дома. После допроса его поместили в изолятор на 48 часов. Накануне 25 февраля прошли обыски в его квартире.

На допросе Чалик признал, что выписывал себе премии, но с суммами, которые ему инкриминируются, не согласился. В ближайшие дни следствие обратится в суд с ходатайством об аресте. В случае признания виновным, Чалику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф до одного миллиона рублей.

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