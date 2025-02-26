Экс-замминистра транспорта Игоря Чалика задержали по делу о растрате

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Экс-замминистра транспорта Чалик был задержан по обвинению в растрате

ОБЩЕСТВО Бывшего замминистра транспорта Игоря Чалика задержали по делу о растрат

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Накануне в его квартире прошли обыски.

Экс-заместитель министра транспорта Игорь Чалик, занимающий с декабря 2023 года должность врио руководителя Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА), оказался под следствием по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом «Известиям» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Чалик был задержан дома на Софийской набережной. После допроса его поместили в изолятор на 48 часов. Накануне 25 февраля прошли обыски в его квартире, а также в ГосНИИ ГА, Росавиации и Минтрансе.

На допросе Чалик признал, что выписывал себе премии, но с суммами, которые ему инкриминируются, не согласился. В ближайшие дни следствие обратится в суд с ходатайством об аресте.

В случае признания виновным, Чалику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф до одного миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Махачкале задержали генерального директора водоканала. Его подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

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