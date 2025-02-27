Времени у президента Украины Владимира Зеленского остается мало. И дело даже не в ситуации на передовой, где ВСУ отступают. В стране зреет гражданский бунт. Эти настроения настолько сильны, что, даже понимая, какие могут быть последствия с учетом военного времени, сегодня открытое обращение к киевским властям записал мэр Красноармейска (украинское название — Покровск). Чиновник просто потребовал как можно скорее заключить мир. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий уверен, что подобное выступление в стране поддержат многие.

Пока российские войска продолжают методично готовиться к штурму Красноармейска и обступают город с флангов, местные, еще поставленные Киевом власти, судя по всему, выходят из-под контроля режима Зеленского.

«Общаясь со всеми этими жителями, я от всех слышу: мира, мира, мира, мира. Но статистика говорит о другом. Статистика, которую говорит наш президент, она говорит о том, что большинство украинцев хотят войны. Я сегодня обращаюсь к Владимиру Александровичу Зеленскому как мэр города Покровска и говорю о том, что жители Покровской громады, большинство жителей Украины хотят мира. Люди не хотят воевать, они устали», — заявил мэр Покровска Руслан Требушкин.

Это видео показательно. Во-первых, ничего подобного украинские руководители прифронтовых городов раньше себе не позволяли. Теперь же вместо демонстративной бравады — открытый демарш с требованиями о мире. Второе — символичный штрих: мэр Покровска свое обращение дополнил фотографиями подавленных боевиков ВСУ, большинство из которых в окопах оказались не по своей воле.

Наглядным признаком усталости украинского общества от войны стали кадры задержаний мужчин по всей стране. Новые эпизоды появляются чуть ли не каждый день и должны были, по идее, приесться. Но работники ТЦК продолжают удивлять. Накануне в Харькове они устроили засаду на велосипедиста: сбили того на землю, после чего группой как минимум из семи человек затолкали жертву в минивэн. Еще один насильно мобилизованный емко выразил настроения большинства украинцев.

«Отдайте мне. Я хочу жить», — сказал мужчина.

Спасти свою жизнь пытаются по-разному. Например, бегут с плохо организованных курсов подготовки солдат ВСУ в Европе. Валерий (имя изменено) проделал большой путь: из Великобритании улетел в Турцию, оттуда в Россию, в родной Геническ Херсонской области. В интервью «Известиям» он подтверждает: мотивации сражаться за киевскую власть в рядах украинской армии немного.

«Патриотов, я вам скажу так, уже мало. Таких, что именно патриотически настроенных людей. Все хотят уже, чтобы это все закончилось, успокоилось и дали людям спокойно жить», — сказал Валерий.

Окончание конфликта, очевидно, противоречит интересам Зеленского и его клики, для которых конфликт остается единственным оправданием собственной власти. Нежелание принимать реальность даже в отношениях с заокеанскими патронами. Статья Daily Mail раскрывает детали диалога Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

«Вэнс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в его отеле в Мюнхене и, по его словам, попытался дать „вежливые, но твердые“ указания на то, что война должна закончиться быстро. Он явно не понял», — пишет Daily Mail.

Но раскол происходит и в самой киевской элите, на которую раньше опирался глава режима. Пока Зеленский выпрашивал все новые западные транши, Нацбанк Украины за 2024 год в три раза нарастил вливания доллара на внутренний рынок. По мнению авторитетного экономиста Робина Брукса, значительная часть этих денег выводится за рубеж.

«Украина с трудом удерживает единство. После выборов в США отток капитала резко усилился, поскольку украинцы вывозят свои сбережения из страны», — считает бывший главный экономист Института международных финансов Робин Брукс.

То есть богатейшие люди страны просто не связывают свое будущее с Украиной под нынешней властью. Как отказались от него и большинство тех, кому повезло сбежать за границу — минимум 70% не вернутся назад. Это данные министра национального единства Незалежной.