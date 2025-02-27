Мирный житель погиб при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 17 0

Националисты сбросили на автомобиль мужчины взрывное устройство.

Мирный житель погиб при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Мирный житель погиб в городе Грайворон Белгородской области при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, националисты сбросили с беспилотника взрывное устройство, которое упало на автомобиль погибшего.

От сильных ран мужчина погиб на месте еще до приезда медиков. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

При этом уточняется, что в результате атаки ВСУ пострадал еще один мужчина, который получил множество осколочных ранений в области головы, спины, ног и рук. Врачи доставили пострадавшего в городскую больницу № 2 Белгорода. В настоящий момент ему оказывается вся необходимая помощь.

Регионы Российской Федерации постоянно подвергаются атакам с вражеской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Вооруженные силы Украины применяют не только беспилотники при нападении, но и обстреливают регионы, находящиеся у границы страны, ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жилые дома повреждены в Краснодарском крае в результате атаки беспилотников ВСУ.

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