Сложности обмена: почему старые доллары лучше держать при себе

За некачественные банкноты также может взиматься комиссия.

Банки не обязаны принимать старые доллары и делать это бесплатно, поэтому сейчас лучше не предпринимать попыток для их обмена. Об этом рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова в беседе с РИА Новости.

Эксперт напомнила, что долларовые банкноты не имеют срока годности, поэтому в США их должны принимать в любом случае, если их выпуск происходил после 1914 года. Но делать это обязаны только государственные организации, тогда как частные банки устанавливают собственные правила по этому вопросу.

Американские законы в данном отношении не распространяются на другие страны. Так, у государств нет обязательств принимать старые купюры.

К тому же, специалист напомнила, что банки всегда были наделены правом за разваливающиеся купюры брать комиссию. В конечном счете, они сами принимают решение, по какому курсу утверждать различные банкноты, так как общего запрета в документах не значится.

Необходимо предварительно уточнять все условия — как в банке, в который планируется отнести доллары, так и в стране, куда есть желание взять наличные.

По мнению Белянчиковой, в настоящий момент лучше повременить с обменом, поскольку при улучшении отношений с Соединенными Штатами доступ к новым купюрам получить будет проще.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия готова рассмотреть вопрос расчета в долларах на нефтяном рынке.