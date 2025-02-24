Россия готова рассмотреть вопрос расчета в долларах на нефтяном рынке

|
Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Рябков: Россия может рассмотреть вопрос расчета в долларах в торговле нефтью

Россия готова рассмотреть вопрос расчета в долларах на нефтяном рынке

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В МИД РФ также прокомментировали ситуацию с санкциями.

Россия могла бы дополнительно рассмотреть вопрос расчета в долларах на нефтяном рынке. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия приспособилась к санкциям в значительной степени. Однако неправильно было бы говорить об отсутствии возможностей для движения вперед в нынешних обстоятельствах.

«Хотя, расчеты в долларах, например, за нефть, — это тема, которая, наверное, может быть дополнительно рассмотрена, если американская сторона проявит к этому тот или иной интерес», — сказал Рябков.

Международный нефтяной рынок традиционно проводит расчеты в долларах, поэтому Россия не будет против поступать аналогично.

Также Рябков отметил, что в вопросе санкций Москва занимает последовательную и принципиальную позицию, базирующуюся на том, что эти ограничительные меры были изначально нелегитимными. Они являются инструментом шантажа и давления, который Запад использует для решения экономических задач.

В мае 2024 года Россия начала переходить на расчеты за нефть в национальных валютах.

Прежде экс-президент США Джо Байден ввел антироссийские санкции, осложнившие поставку нефти и газа в Венгрию. Помимо этого, ограничения коснулись Газпромбанка, через который осуществлялись расчеты по строительству атомной электростанции «Пакш-2». Москве и Будапешту пришлось экстренно искать альтернативный способ оплаты. После этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил за отмену санкций против РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЕС утвердил 16-й пакет антироссийских санкций в день третьей годовщины начала СВО. Ограничения коснулись 35 организаций.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.17
-0.34 92.02
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:45
Армия РФ освободила населенный пункт Тополи в Харьковской области
12:30
Снова фейк? В УФСИН прокомментировали сообщения о сорванном УДО Ефремова из-за телефона
12:18
Россия готова рассмотреть вопрос расчета в долларах на нефтяном рынке
12:02
Слабая сторона у сильного пола: какие продукты важны для мужского здоровья
11:45
ЕС утвердил 16-й пакет антироссийских санкций в день третьей годовщины начала СВО
11:37
Захарова: взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют признаки теракта

Сейчас читают

Демократия по фон дер Ляйен: согласных — под каблук, несогласных — вон
Лицо на кону: чем опасны «уколы красоты» с маркетплейсов и самостоятельные инъекции
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год