«Мать тревожная»: Кудрявцева обеспокоена здоровьем дочери

Ребенок звезды подхватил вирус.

Ведущая Лера Кудрявцева предпочла лечить дочь от Игоря Макарова медицинскими препаратами, вопреки мнению матери. Об этом сообщило издание 7Дней.ru.

«Вирус в Москве — это трындец. Маша просто пластом восемь дней с температурой 38-39. Присоединился отит, и я, конечно, испугалась, начали антибиотики», — поделилась подробностями состояния шестилетней дочери Лера.

По собственному признанию, за такой подход Лера подверглась критике со стороны родной матери Анастасии Ивановны. Бабушка посчитала, что народные методы гораздо эффективнее традиционных.

«Я сама против всей этой фармы, только когда действительно надо. Но я мать тревожная, могу ночами не спать и накручивать себя, а вдруг то, а вдруг се. Короче, парюсь», — сказала знаменитость.

Юная Маша заболела больше недели назад. С тех пор ее состояние, по словам Кудрявцевой, не улучшилось.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Сергей Соседов относится к Лере Кудрявцевой после ссоры на шоу.