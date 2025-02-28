У 75 человек в Якутске выявили острую кишечную инфекцию
Среди пострадавших оказались и дети.
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
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В Якутске у 75 человек обнаружили острую кишечную инфекцию. Среди пострадавших 24 ребенка. Об этом источник сообщил 5-tv.ru.
Заражение произошло в Республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины. В связи с этим в учреждении осуществляется комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий вместе с Роспотребнадзором.
Накануне на юго-западе Москвы на улице Миклухо-Маклая около 20 человек отравились в хостеле. Все пострадавшие были сотрудниками двух разных организаций, которые пообедали в этом месте.
После еды постояльцы почувствовали недомогание и вскоре обратились за медицинской помощью. По предварительной информации, причиной отравления стало заказное питание из службы доставки. Пока неизвестно, какая именно еда оказалась непригодной к употреблению. Сейчас проводится проверка. Всем пострадавшим оказали помощь. Информация об их состоянии не уточняется.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве закрыли кулинарную лавку «Братья Караваевы». Причиной для этого стала найденная кишечная палочка.
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