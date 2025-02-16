Массовое отравление едой из доставки произошло в хостеле в Москве

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Около 20 человек отравились в хостеле на юго-западе Москвы на улице Миклухо-Маклая. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По имеющийся информации, все пострадавшие — сотрудники двух разных организаций, которые пообедали в этом хостеле. Причиной ухудшения состояния стало, вероятно, заказное питание из службы доставки.

Уточнется, что после еды постояльцы почувствовали симптомы пищевого отравления, а вскоре и вовсе обратились за медицинской помощью.

На данный момент точно не установлено, какая именно еда стала источником отравления, однако специалисты уже начали проверку, а в медучреждениях пострадавшим предоставили всю необходимую помощь. Информация о состоянии отравившихся не уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что около 40 человек отравились в хостеле на юге Москвы.