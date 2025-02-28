«Я отключился»: водитель автобуса рассказал, как врезался в остановку

Расследование ДТП продолжается.

55-летний житель Санкт-Петербурга Гюльмет, находившийся за рулем автобуса, который накануне въехал в остановку с людьми, отключился за мгновение до ДТП. Об этом он сообщил в беседе с 5-tv.ru.

«Я повернул. Зеленый загорелся и я повернул. Дальше я отключился. Дальше я уже не знаю, машина что делала. Я уже сам ничего не помню дальше. Я только повернул и уже ничего не помню дальше. Я вообще ничего не видел. Скорее, сознание потерял. Я сейчас в шоковом состоянии. Я не знаю, что сказать», — поделился воспоминаниями водитель.

По имеющейся информации, Гюльмет управляет автобусом в Санкт-Петербурге с 2011 года.

На данный момент расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что жертвой жуткого ДТП, произошедшего в районе пересечения Варшавской улицы и Ленинского проспекта Санкт-Петербурга, стала женщина, стоявшая в момент аварии на тротуаре. По факту инцидента следствием уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движение, повлекшем смерть человека. Специалисты главного управления МВД России работают на месте происшествия.