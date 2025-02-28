«Я отключился»: водитель автобуса рассказал, как врезался в остановку

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина Эксклюзив 110 0

Водитель, сбивший пешехода, был без сознания

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Расследование ДТП продолжается.

55-летний житель Санкт-Петербурга Гюльмет, находившийся за рулем автобуса, который накануне въехал в остановку с людьми, отключился за мгновение до ДТП. Об этом он сообщил в беседе с 5-tv.ru.

«Я повернул. Зеленый загорелся и я повернул. Дальше я отключился. Дальше я уже не знаю, машина что делала. Я уже сам ничего не помню дальше. Я только повернул и уже ничего не помню дальше. Я вообще ничего не видел. Скорее, сознание потерял. Я сейчас в шоковом состоянии. Я не знаю, что сказать», — поделился воспоминаниями водитель.

По имеющейся информации, Гюльмет управляет автобусом в Санкт-Петербурге с 2011 года.

На данный момент расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что жертвой жуткого ДТП, произошедшего в районе пересечения Варшавской улицы и Ленинского проспекта Санкт-Петербурга, стала женщина, стоявшая в момент аварии на тротуаре. По факту инцидента следствием уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движение, повлекшем смерть человека. Специалисты главного управления МВД России работают на месте происшествия.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.26
0.56 91.57
-0.47
Чары ретроградной Венеры: любовный гороскоп на март 2025

Последние новости

20:20
Северный морской путь: Арктика станет ключевым транспортным коридором
20:04
Вспышка кишечной инфекции в Якутии: Роспотребнадзор устанавливает источник заражения
19:48
«Ахиллесова пята Трампа»: каких уступок президент США напрасно ждет от России
19:32
Автоблогера Венгалби арестовали за попытку дать взятку инспектору ДПС
19:16
Катя IOWA «зажгла» на дне рождения Карины Мурашкиной — во всех смыслах
19:00
Тише едешь — дальше будешь: прогноз Таро на неделю с 3 по 9 марта

Сейчас читают

ВСУ бросали оружие: новые кадры освобождения села Погребки бойцами России
Оставила в подъезде: в Петербурге пьяная мать подбросила годовалую дочь ее отцу
Сербские фанаты перед матчем в Белграде спели «Катюшу» в поддержку России
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год