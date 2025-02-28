Женщина погибла в результате наезда автобуса на остановку в Санкт-Петербурге

Повреждения получили семь автомобилей.

Жертвой жуткого ДТП, произошедшего в районе пересечения Варшавской улицы и Ленинского проспекта Санкт-Петербурга, стала женщина, стоявшая в момент аварии на тротуаре. Об этом сообщает источник 5-tv.ru. Автобус, водитель которого не справился с управлением, столкнулся с семью автомобилями и наехал на остановку.

«Прокуратура Московского района г. Санкт-Петербурга организовала проверку по факту аварии, произошедшей с участием автобуса и автомобилей», — сообщили в Telegram-канале прокуратуры.

Причины, почему водитель не справился с управлением, и прочие обстоятельства ДТП устанавливаются. Общее количество пострадавших также уточняется.

По факту инцидента следствием уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движение, повлекшем смерть человека. Специалисты главного управления МВД России работают на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Тамбове женщина, едва не разбившаяся на мотоцикле из-за бродячей собаки, выиграла суд.