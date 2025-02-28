Мужчина на электровелосипеде сбил восьмилетнего ребенка в Москве

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

Пострадавшего мальчика доставили в больницу.

Мужчина на электровелосипеде сбил восьмилетнего ребенка в Москве

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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В Москве 30-летний мужчина на электровелосипеде сбил восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает прокуратура столицы.

Уточняется, что инцидент произошел около дома № 35 по Боровскому шоссе. Во время наезда мальчик шел по тротуару в сопровождении дедушки.

После случившегося пострадавшего ребенка доставили в больницу.

На днях стало известно, что курьеров на электровелосипедах приравняют к водителям мопедов — запретят ездить по тротуарам, обяжут сдавать экзамен на знание ПДД и получать номер транспортного средства. Соответствующую реформу готовит Министерство транспорта России.

Уточняется, что в правовом поле появится новый термин — «электровелосипед». Им будут определять транспортное средство, которое конструктивно повторяет велосипед, но оснащено двигателем мощностью до 250 ватт. На электровелосипеды нужно будет получать «учетный знак» — аналог автомобильного госномера.

Ожидается, что поправки в ПДД Минтранс подготовит к августу текущего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минтранс хочет ввести ограничения по возрасту на использование средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов.

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