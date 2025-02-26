Минтранс выступил за ограничение возраста для езды на электросамокатах

Министерство транспорта России хочет ввести ограничения по возрасту на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов. Об этом рассказал замминистра транспорта РФ Валентин Иванов в кулуарах форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса», его слова приводит ТАСС.

Как уточняет агентство, данный документ был в высокой степени готовности. Известно, что законопроект рассмотрели в правительстве и отправили на доработку.

Теперь, согласно изменениям в ПДД, возраст управления СИМ будет повышен с 14 до 16 лет.

До этого стало известно, что с этого года для аренды электросамокатов и велосипедов в столице нужно будет пройти верификацию на портале mos.ru. Это сделано для того, чтобы средства индивидуальной мобильности могли арендовать только лица старше 18 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что видеокамеры в Петербурге «научат» распознавать этническую принадлежность лиц. Меры будут приняты в рамках борьбы с миграционными анклавами.