Обломки БПЛА попали в окно одной из квартир жилого дома в Тверской области
Жителей это дома временно разместили в образовательном учреждении.
Фото: Ягодкин Дмитрий/ТАСС
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Тверская область подверглась атаке украинских беспилотников. Как сообщил губернатор региона Игорь Руденя, фрагменты дрона попали в окно квартиры жилого дома в Удомле. Его жителей сейчас эвакуировали, они будут временно размещены в образовательном учреждении.
«В результате отражения атаки БПЛА над территорией Тверской области зафиксировано попадание фрагментов беспилотника в окно одной из квартир жилого дома в Удомле. Силы и средства работают на месте», — говорится в Telegram-канале правительства Тверской области со ссылкой на губернатора.
На месте работают экстренные службы. Сведений о пострадавших не поступало.
Регионы России регулярно подвергаются атакам с вражеской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники при нападении, но и обстреливают регионы, находящиеся у границы страны, ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО сбили 53 украинских беспилотника над четырьмя регионами России.
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