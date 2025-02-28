Силы ПВО сбили 53 украинских беспилотника над четырьмя регионами России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Все цели были уничтожены в течение двух часов.

Силы ПВО сбили 53 украинских беспилотника над четырьмя регионами России

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 53 украинских беспилотника над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что цели были уничтожены в период с 17:44 до 19:45 мск. Из них 43 дрона сбили над территорией Брянской области, пять — над Крымом, четыре — над Орловской областью и один — над Калужской областью.

Ранее в Минобороны сообщили, что минувшей ночью средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над регионами России.

После начала специальной военной операции, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, регионы России стали регулярно подвергаться атакам со стороны противника. Боевики ВСУ используют не только беспилотные летательные аппараты, но и ракеты для обстрела приграничных территорий.

Ранее 5-tv.ru показал, как российские бойцы уничтожают украинские дроны на красноармейском направлении.

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