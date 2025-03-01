Трамп не хочет говорить с Зеленским после скандала в Белом доме

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 162 0

Поведение президента Украины возмутило американского лидера в ходе их встречи.

Трамп не хочет говорить с Зеленским после скандала в Белом доме

Фото: Reuters/Brian Snyder

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Президент США Дональд Трамп отказывается общаться с украинским лидером Владимиром Зеленским после произошедшего скандала в Овальном кабинете между ними. Об этом сообщила журналистка медиакомпании CBS NEWS в социальной сети.

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По ее словам, чиновники Украины после эмоциональной перепалки пытались убедить администрацию США возобновить переговоры, однако их стремления не приносят результатов.

Встреча Трампа и Зеленского накануне прошла 28 февраля в Вашингтоне. Хотя встреча началась с обсуждения деловых вопросов, в конце концов она превратилась в перепалку из-за конфликтного поведения украинского лидера.

По информации телеканала Fox News, Трамп попросил Зеленского покинуть Белый дом, так как в процессе разговора почувствовал неуважение в свою сторону. Украинскому лидеру пришлось уехать раньше предполагаемого времени. Также подписание намеченной сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.

Ранее, рассказывал 5-tv.ru, Трамп указал на нежелание Зеленского заключить мир.

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