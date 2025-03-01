Трамп указал на нежелание Зеленского заключить мир

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 85 0

Американский лидер назвал условие, при котором Вашингтон готов возобновить переговоры с Киевом.

Трамп указал на нежелание Зеленского заключить мир

Фото: Reuters/Brian Snyder; 5-tv.ru

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Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не стремится к мирному урегулированию конфликта, передает телеканал Sky News.

Глава Белого дома указал, что во время переговоров в Овальном кабинете Зеленский не произвел впечатления человека, настроенного на мир. Трамп подчеркнул, что США продолжают настаивать на немедленном прекращении боевых действий, поэтому для возобновления переговоров с американской стороной Зеленский должен подтвердить свое стремление к миру.

«Мы не стремимся к десятилетней войне. Мы хотим мира… Он хочет продолжать сражаться», — указал Трамп.

В то же время американский лидер добавил, что президент России Владимир Путин, наоборот, стремится к достижению мира.

Соответствующие заявления Трамп сделал после встречи с Зеленским в Белом доме 28 февраля. Беседа политиков закончилась словесной перепалкой буквально на весь мир. Так, американский лидер обвинил президента Украины в неуважительном отношении к США, а также указал, что тот «играет с третьей мировой войной» и с жизнями миллионов людей. Подробнее об этом — читайте в материале 5-tv.ru.

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