Трамп указал на нежелание Зеленского заключить мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не стремится к мирному урегулированию конфликта, передает телеканал Sky News.

Глава Белого дома указал, что во время переговоров в Овальном кабинете Зеленский не произвел впечатления человека, настроенного на мир. Трамп подчеркнул, что США продолжают настаивать на немедленном прекращении боевых действий, поэтому для возобновления переговоров с американской стороной Зеленский должен подтвердить свое стремление к миру.

«Мы не стремимся к десятилетней войне. Мы хотим мира… Он хочет продолжать сражаться», — указал Трамп.

В то же время американский лидер добавил, что президент России Владимир Путин, наоборот, стремится к достижению мира.

Соответствующие заявления Трамп сделал после встречи с Зеленским в Белом доме 28 февраля. Беседа политиков закончилась словесной перепалкой буквально на весь мир. Так, американский лидер обвинил президента Украины в неуважительном отношении к США, а также указал, что тот «играет с третьей мировой войной» и с жизнями миллионов людей. Подробнее об этом — читайте в материале 5-tv.ru.