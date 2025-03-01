Над регионами России сбили 48 украинских беспилотников за ночь

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 23 0

Больше всего дронов было направлено в Тверскую область.

Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских БПЛА над регионами России

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 48 украинских беспилотников над восемью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов», — передают в ведомстве.

Отмечается, что 21 дрон ликвидировали над территорией Тверской области, 11 над Крымом, пять — Брянской, по три над Белгородской и Ростовской, а также по два над Смоленской и Липецкой. Помимо этого, один БПЛА перехватили над Курской областью.

Регионы России регулярно подвергаются атакам с вражеской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники при нападении, но и обстреливают регионы, находящиеся у границы страны, ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Орловка и Погребки в Курской области.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
1 мар
В Новошахтинске отразили атаку беспилотников ВСУ
28 февр
Обломки БПЛА попали в окно одной из квартир жилого дома в Тверской области
26 февр
Жилые дома повреждены в Краснодарском крае в результате атаки беспилотников ВСУ
25 февр
«Купол Донбасса» пресек атаку дрона ВСУ на школу в Донецке
23 февр
Узловский район Тульской области подвергся воздушной атаке со стороны ВСУ
23 февр
Средства ПВО перехватили девять украинских беспилотников над регионами России
22 февр
Беспилотники ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области
22 февр
Силы ПВО уничтожили дроны ВСУ над двумя регионами России
21 февр
Дрон ВСУ уничтожен над Азовским морем
20 февр
Из-за атаки дронов на Кубани загорелась электроподстанция
-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.26
0.56 91.57
-0.47
Какая вы кошка по знаку зодиака — гороскоп

Последние новости

8:39
Какая вы кошка по знаку зодиака — гороскоп
8:20
Над регионами России сбили 48 украинских беспилотников за ночь
8:08
«Трескучие морозы»: холода окутают большую часть России в начале марта
7:49
«Гадкий утенок»: Виктория Боня рассказала, как себя ощущала до популярности
7:28
«Захотелось вернуться к естественному телу»: Погребняк раскрыла детали последней пластики
7:12
Джастин Бибер плачет при любом упоминании P. Diddy: «Сложно справиться с ситуацией»

Сейчас читают

США больше не будут бездумно выписывать чеки Украине на конфликт с РФ — Белый дом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта для всех знаков зодиака
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год