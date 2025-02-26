В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о том, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Орловка и Погребки в Курской области.

«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Орловка и Погребки», — проинформировали в Минобороны.

В ходе боевых действий российские военнослужащие отразили три контратаки боевиков ВСУ и нанесли поражение формированиям в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Заолешенка, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Мирный, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Рубанщина и Суджа.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в Сумской области.

За сутки в Курской области были уничтожены более 270 украинских боевиков, два бронетранспортера, 13 бронированных машин, 26 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, миномет, радиолокационная станция разведки, 12 пунктов управления беспилотниками и два склада боеприпасов.

Общие потери ВСУ на курском направлении превысили 63595 человек. Украинские формирования потеряли 381 танк, 2211 автомобилей, 288 боевых машин пехоты, 243 бронетранспортера, 2055 боевых бронированных машин и другую технику и вооружение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель МИД РФ Мария Захарова назвала принятие СБ ООН резолюции по Украине позором Франции и Британии.