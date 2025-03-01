Экс-глава МИД Австрии признала победу России в спецоперации

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 24 0

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Россия одержала победу в спецоперации

Экс-министр иностранных дел Австрии Кнайсль заявила о победе России в СВО

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Она отметила стабильность страны, вопреки ожиданиям Запада.

Россия победила в специальной военной операции (СВО). Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в разговоре с ТАСС.

«Для меня Россия победила в том смысле, что она не была побеждена. Шли разговоры о том, что Россию якобы могут сокрушить на поле боя, что она опустится на уровень Средневековья, что российское общество рухнет. Однако этого не произошло», — отметила она.

Вопреки ожиданиям западных стран, Россия оказалась стабильной, подчеркнула Кнайсль. Она отметила, что население страны активно поддерживает правительство и справляется с новой реальностью.

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Решение было принято после того, как власти ЛНР и ДНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин обсудил СВО на встрече губернатором Иркутской области.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.26
0.56 91.57
-0.47
Какая вы кошка по знаку зодиака — гороскоп

Последние новости

11:39
В Краснодаре в ДТП погибли три человека
11:30
Гаубица «Мста-С» уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
11:13
Экс-глава МИД Австрии признала победу России в спецоперации
10:47
«У меня 4,5 млн прослушиваний»: есть ли у звезды хита «Сигма бой» конкуренты
10:29
«Белград — прекрасное место»: Сербия предложила принять переговоры России и США
10:15
В Абхазии стартовал второй тур президентских выборов

Сейчас читают

США больше не будут бездумно выписывать чеки Украине на конфликт с РФ — Белый дом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта для всех знаков зодиака
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год