«Нужно отдыхать принудительно»: Мила Ершова столкнулась с выгоранием на работе

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 710 0

Актриса Мила Ершова столкнулась с выгоранием на работе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Принудительный отдых для актрисы — спасение.

Актриса Мила Ершова вечно откладывает отдых на потом. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru во время московской премьеры фильма «Дорогая, я больше не перезвоню».

Постоянная работа, бесконечные съемки — все это, как оказалось, не дает ей времени на личную жизнь и отдых.

Она признается, что до этого момента отдых был чем-то абстрактным, а не неотъемлемой частью жизни. И вот теперь она начала выделять себе время, буквально «приказывая» себе отдохнуть — хотя бы на неделю. И это важно, потому что, как выяснилось, только после выгорания приходит осознание, как нужно правильно балансировать работу и отдых.

«Я постоянно откладывала поездки куда-то на море и так далее, у меня все время была работа — работа, работа, работа, и в итоге я столкнулась с выгоранием. И вот только в этом году начала задумываться о том, что нужно принудительно выделять время на отдых. Прямо брать и говорить: «Стоп», — откровенно поделилась Ершова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Никита Ефремов столкнулся с синдромом отложенной жизни.

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