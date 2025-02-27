«Отложу на потом»: Никита Ефремов о борьбе с коварным психологическим синдромом

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 10 0

Никита Ефремов столкнулся с синдромом отложенной жизни

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Артист даже обращался к профильному специалисту.

Актер Никита Ефремов играл самых разных персонажей, характеры которых сильно отличались от его. Однако с героем последнего проекта у артиста есть одна схожая черта — синдром отложенной жизни. На премьере фильма «Дорогая, я больше не перезвоню» актер рассказал корреспонденту 5-tv.ru, как эта психологическая установка влияет на его жизнь.

 

Артист пояснил, что считает эту проблему довольно распространенной среди современных людей.

«Мне кажется, это вообще преследует в принципе наше общество, потому что в нем довольно не принято говорить о смерти. Мы такие животные — люди, которые единственные фактически узнают, что они точно умрут. Как бы эта мысль не казалась тяжелой, она может спровоцировать много хорошего», — сказал актер.

Также он объяснил, что в жизни нужно пробовать новое, исследовать мир и стараться проявлять любопытство.

«У меня, конечно, что-то такое бывает. Кажется: «Вот сейчас я вот это сделаю, а вот это отложу на потом», — поделился артист личным опытом.

Ефремов и сам преодолевает сложности, связанные с этим синдромом. Он поделился, что с данным вопросом обращался к психологу.

Синдром отложенной жизни — это психологическое состояние, когда человек считает, что еще не живет полноценной жизнью, а только готовится к ней. События настоящего он воспринимает как подготовительный этап к чему-то более значимому и важному.

Ранее 5-tv.ru сообщал о причинах экстремального похудения Никиты Ефремова.

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