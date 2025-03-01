WSJ: Трамп поручил оценить возможность прекращения военной помощи Украине

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 152 0

WSJ: Трамп поручил оценить возможность прекращения военной помощи Украине

Трамп приказал рассмотреть прекращение военной помощи Украине

Фото: Reuters/Nathan Howard

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Окончательное решение будет зависеть от действий президента Украины.

После напряженной встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме, американский лидер Дональд Трамп поручил своим советникам по национальной безопасности рассмотреть возможность приостановки или полного прекращения военной помощи Украине. Об этом 28 февраля сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

«Вскоре после спорной встречи Трамп приказал его высокопоставленным сотрудникам в области нацбезопасности проверить, могут ли США временно или полностью прекратить текущие поставки вооружения Украине», — говорится в публикации газеты.

По данным издания, вскоре после конфликта Трамп отдал указание проверить, насколько реально остановить поставки оружия в Украину как на временной, так и на постоянной основе. Однако, как отмечают журналисты, сам президент США решил выждать дальнейшие шаги со стороны Зеленского, прежде чем принимать окончательное решение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп может запретить делиться разведданными с ВСУ после «шоу» в Белом доме.

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