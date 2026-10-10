Дмитриев назвал историческим призыв Трампа сменить лидера Украины

Глава РФПИ поддержал высказывание американского президента.
Фото: Reuters/Eric Lee
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Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал историческими слова Трампа о том, что Украине нужен новый лидер. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х
«Президент Трамп присоединяется к многим, кто считает, что Украине нужно руководство, действительно сосредоточенное на мире, а не на милитаристских устремлениях Зеленского: „Украине пора обзавестись новым президентом“. Иконический и исторический момент», — заявил он.
К публикации Дмитриев добавил эмодзи голубя мира.
Ранее 5-tv.ru публиковал заявление Трампа о том, что Украине необходим новый лидер. Согласно словам американского лидера, Зеленский располагал возможностью урегулировать украинский вопрос. При этом, по оценке президента США, Зеленский намерен в дальнейшем создавать проблемы для всего мира. Американский лидер подчеркнул, что войну ни в коем случае нельзя было начинать. Он заверил, что, стань он президентом, никогда не начал бы развязывать конфликт.
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