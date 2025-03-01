Армия РФ отбила попытку Киева атаковать инфраструктуру «Турецкого потока»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Компрессорная станция «Русская» в Краснодарском крае подверглась нападению трех БПЛА самолетного типа.

Армия РФ отбила попытку Киева атаковать инфраструктуру «Турецкого потока»

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Российские военные отразили попытку украинских боевиков атаковать беспилотниками станцию подачи газа по трубопроводу «Турецкий поток» в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что атака произошла в ночь на 28 февраля на фоне поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и преследовала цель прекратить поставки газа в европейские страны.

Для нападения на инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор противник использовал три беспилотника самолетного типа.

В военном ведомстве подчеркнули, что атака на промышленный объект была пресечена: все три дрона уничтожены, станция продолжает работать в штатном режиме.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 11 февраля заявил, что Украина обязалась не наносить удары по инфраструктуре «Турецкого потока» в рамках гарантий по энергобезопасности, полученных Венгрией от Еврокомиссии. Произошедшая атака в очередной раз доказывает неспособность киевского режима и лично его главы Зеленского выполнять взятые на себя обязательства.

Ранее 5-tv.ru сообщал об атаке украинских беспилотников на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума — крупнейшего международного нефтетранспортного проекта с участием России, Казахстана и ведущих мировых добывающих компаний. В Правительстве РФ заявили, что нападение было направлено фактически против иностранных акционеров предприятия и нанесло им серьезный ущерб.

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