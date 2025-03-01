В Санкт-Петербурге нашли чемоданы с частями человеческого тела

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Срочная новость 77 0

В Санкт-Петербурге нашли два чемодана с частями человеческого тела

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Фрагменты отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.

В Санкт-Петербурге в Невском районе нашли два чемодана с частями тела. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В одном из чемоданов была клетчатая сумка, в которой и находились завернутые в пакеты фрагменты.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в одном из жилых домов Ленинградской области были найдены мумии мужчины и женщины. Как сообщает источник, в квартире прорвало трубу, и соседи попытались связаться с жильцами, но дверь оставалась закрытой. Тогда они вызвали специалистов, которые вскрыли дверь. Внутри обнаружили тела 54-летнего мужчины и 72-летней женщины.

Трупы отправлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Также, как сообщал 5-tv.ru, в начале февраля этого года произошла ужасная трагедия: 32-летняя певица, которая всего через несколько дней собиралась выйти замуж, решила принять вечернюю ванну. Однако, включив воду, она не ожидала, что из крана потечет кипяток. От боли или шока девушка потеряла сознание и упала прямо в горячую воду, буквально сварившись в ней.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.26
0.56 91.57
-0.47
Какая вы кошка по знаку зодиака — гороскоп

Последние новости

17:53
Самолет украинского правительства прибыл в Лондон
17:35
Суд арестовал водителя врезавшегося в остановку автобуса в Петербурге
17:15
«Станешь нерукопожатым персонажем»: Кушанашвили отреагировал на новости о болезни Лисовца
16:55
Президентские выборы в Абхазии признали состоявшимися
16:35
В Санкт-Петербурге нашли чемоданы с частями человеческого тела
16:15
Путин в годовщину подвига псковских десантников позвонил матери комбата Евтюхина

Сейчас читают

«Нужно отдыхать принудительно»: Мила Ершова столкнулась с выгоранием на работе
«Запоминаются на всю жизнь»: получала ли Люся Чеботина ужасные подарки
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год