Генсек НАТО призвал Зеленского наладить отношения с Трампом

Генсек НАТО Марк Рютте призвал украинского лидера Владимира Зеленского восстановить отношения с президентом США Дональдом Трампом, назвав их перепалку в Белом доме «достойной сожаления». Об этом Рютте заявил в интервью BBC.

«Я сказал Зеленскому, что ему нужно найти способ восстановить отношения с Дональдом Трампом и его администрацией», — сообщил он.

Сам глава киевского режима ранее отказался извиняться перед Трампом. В интервью телеканалу Fox News он заявил, что не понял, что сделал не так в ходе их встречи.

«Я не уверен, что мы сделали что-то плохое», — сказал Зеленский.

Накануне украинский лидер провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, которые завершились громким скандалом. По итогам встречи Трамп обвинил Зеленского в неуважении к США и в нежелании заканчивать конфликт с Россией.

По данным Fox News, Трамп попросил Зеленского покинуть Белый дом, так как в процессе разговора почувствовал неуважение к себе. Украинскому лидеру пришлось уехать раньше запланированного времени. Совместная пресс-конференция и подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом были отменены.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Зеленский разъяснил свое поведение после перепалки с Трампом.