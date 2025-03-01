Чемпионат России по охотничьему биатлону прошел в Ярославской области

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 30 0

Участники должны были пробежать три километра и поразить мишень в виде кабана с расстояния в 50 метров.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Чемпионат России по охотничьему биатлону прошел в Ярославской области. Участие в соревнованиях приняли 33 команды из 27 регионов страны.

На сайте главы региона Михаила Евраева отмечается, что чемпионат, который прошел уже в шестой раз, с этого года получил статус всероссийского.

В ходе соревнований участники должны были преодолеть на лыжах дистанцию в три километра. В каждом забеге на старт выходили десять спортсменов, вооруженных гладкоствольными охотничьими ружьями. Судьи засчитывали результаты трех выстрелов, попавших в мишень.

Один из участников чемпионата Анатолий Иванов признался, что тщательно готовился к состязанию — испытывал лыжи и практиковался в стрельбе.

«Расстояние до мишеней — 50 метров. Перед спортсменами стоит задача попасть точно в яблочко, а точнее — в кабана. Если же произойдет промах, то добавят полторы минуты», — рассказал с места событий корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Юзупчук.

В рамках соревнований прошла также ярмарка изделий местных мастеров и производителей различной продукции, выставка военной техники и курс охотника для молодежи.

По итогам соревнований первое место в личном зачете завоевал Иван Милютин из Самарской области. В командном зачете победителем стала сборная Костромской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Удмуртии стартовали XXXI зимние Сельские игры, в программе которых — лыжные гонки и эстафета, хоккей, соревнования спортивных семей и даже рыболовный спорт.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.26
0.56 91.57
-0.47
Какая вы кошка по знаку зодиака — гороскоп

Последние новости

22:40
В Абхазии завершилось голосование во втором туре президентских выборов
22:26
Попытка вооруженного нападения произошла на избирательном участке в Абхазии
22:22
«Ночь на катке»: как москвичи подведут итог масленичной недели
22:04
«Любовь повсюду, даже в туалете»: Юра Борисов о поиске истинного счастья
21:46
Чемпионат России по охотничьему биатлону прошел в Ярославской области
21:28
Более 30 человек погибли в результате столкновения двух автобусов в Боливии

Сейчас читают

«Ради работы»: как страдает режиссер Фомин из-за синдрома отложенной жизни
«Связи не решают»: Люся Чеботина рассказала, как достичь успеха
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год