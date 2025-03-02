Корабль «Прогресс МС-30» со скафандром «Орлан-МКС» пристыковался к МКС

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 25 0

На борту «Прогресса МС-30», помимо скафандра для выхода в открытый космос, находится около 2,6 тонны грузов.

Фото, видео: www.globallookpress.com/NASA; Госкорпорация Роскосмос; 5-tv.ru

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Грузовой космический корабль «Прогресс МС-30» со скафандром «Орлан-МКС» для выхода в открытый космос пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили представители «Роскосмоса» в официальном Telegram-канале. Госкорпорация также провела трансляцию стыковки.

Корабль, помимо прочего, доставил на международную станцию 950 килограммов топливо, питание и санитарные средства, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов азота, аппаратуру и оборудование для систем станции, материалы для научных экспериментов.

«Грузовик» в автоматическом режиме причалил к модулю МКС «Звезда». На борту «Прогресса МС-30», помимо скафандра, находится около 2,6 тонны грузов», — сказано в заявлении.

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 00:24 по московскому времени 28 февраля. На орбиту «Прогресс МС-30» был выведен в течение девяти минут, а его самостоятельный полет к МКС — около 50 часов. За все это время он сделал 34 оборота вокруг Земли. Орбитальная миссия «грузовика», по предварительным оценкам, продлится 193 суток.

Ранее 5-tv.ru показывал старт ракеты «Союз» космодрома Байконур.

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