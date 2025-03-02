Два человека погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области
К трагедии привело нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru
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Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Нижегородской области. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России.
Уточняется, что трагедия произошла в городе Лысково. Огонь охватил дачный дом, в котором при тушении пожарные нашли тела мужчины и женщины.
По предварительной версии, к пожару привело нарушение правил пользования электрооборудованием.
Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, к его ликвидации привлекли 13 специалистов и три единицы техники.
В этот же день в деревне Большое Буньково в Московской области произошел крупный пожар на складе пластиковой продукции. Огонь, который первоначально охватил площадь в 3,3 тысячи квадратных метров, вскоре распространился на территории в семь тысяч «квадратов». На борьбу с возгоранием были брошены 76 пожарных и 26 единиц техники.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Адмиралтейском районе Петербурга загорелось здание бывшего Калинкинского пивоваренного завода, также известного как Пивоваренный завод имени Степана Разина.
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