В Петербурге горит здание бывшего пивоваренного завода

В Адмиралтейском районе Петербурга загорелось здание бывшего Калинкинского пивоваренного завода, также известного как Пивоваренный завод имени Степана Разина. По данным местных жителей и очевидцев, дым и специфический запах можно увидеть и почувствовать на расстоянии в несколько километров от места происшествия.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по городу, сигнал о возгорании поступил в 21:52 по московскому времени. В административном здании на улице Курляндской, 49, на четвертом этаже горят 600 квадратных метров. По данным источников 5-tv.ru, пламя появилось сначала на пятом этаже, после чего перекинулось на четвертый, пострадал центр игры в лазертаг.

Информация о пострадавших не поступала. В тушении участвуют 19 единиц техники и 80 сотрудников МЧС.

Комплекс зданий и сооружений пивоваренного завода близ набережной Обводного канала является объектом культурного наследия регионального значения. Предприятие было основано в 1875–1876 годах и работало до 2009-го. Сейчас на территории располагается технопарк «Степан Разин» и деловой центр, кроме того, помещения снимают множество арендаторов.

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