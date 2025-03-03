В Санкт-Петербурге ликвидировано подпольное агентство нянь и сиделок

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МВД раскрыло сеть нелегальных нянь и сиделок в Санкт-Петербурге

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Организатор бизнеса использовала фиктивные трудовые договоры.

В Санкт-Петербурге ликвидировали подпольное агентство, которое поставляло в Россию нянь и сиделок из Юго-Восточной Азии.

Работали они по фиктивным трудовым договорам. Бизнес организовала 45-летняя женщина с тройным гражданством, в том числе и российским.

С каждого клиента она получала порядка 140 тысяч рублей в месяц, а вот няням и сиделкам платила значительно меньше. Оперативники провели обыски.

Предпринимательница отправлена под домашний арест. В отдел полиции были доставлены шесть иностранок. Решается вопрос об их депортации.

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