«Просто растерзали»: мать Елены Блиновской прокомментировала приговор блогеру

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 84 0

Мать Елены Блиновской считает, что приговор блогеру несправедливый

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Знаменитость получила пять лет колонии общего режима.

Мать блогера Елены Блиновской, признанной виновной по делу об уклонении от уплаты налогов, а также легализации денег и неправомерном обороте средств платежей, не согласна с приговором суда.

Женщина заявила 5-tv.ru, что ее дочь просто «растерзали», а также обвинила журналистов в том, что они задают риторические вопросы.

«Да человека просто растерзали. Вы как будто это не понимаете, а? Задаете мне вопросы. Ну смешно же», — эмоционально ответила огорченная женщина.

Отец блогера оказался более сдержанным. О его реакции на приговор дочери мужчина ответил, что этот вопрос стоит адресовать правосудию.

Знаменитость получила пять лет колонии общего режима в качестве судебного приговора. Помимо этого, ей назначен штраф в качестве миллиона рублей, плюс с нее взыскали 587 миллионов. Кроме того, суд также наложил на Блиновскую запрет заниматься определенной деятельностью в течение четырех лет.

Адвокат знаменитости Наталия Сальникова отметила, что на будущей неделе будет принято решение, подаст ли защита жалобу на приговор.

Ранее 5-tv.ru показал видео с Еленой Блиновской во время оглашения приговора.

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