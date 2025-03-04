Расчет гаубицы «Мста-Б» сорвал ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 66 0

Артиллерийские подразделения с помощью корректировки БПЛА наносят удары по разведанным целям.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Расчет гаубицы «Мста-Б» «Южной» группировки войск уничтожил скопление живой силы ВСУ и сорвал ротацию противника. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Артиллерийские подразделения группировки войск круглосуточно наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, бронетехнике и живой силе украинских националистов в зоне своей ответственности.

Разведчиками было обнаружено передвижение пехоты противника в направлении одного из опорных пунктов ВСУ.

Расчет гаубицы «Мста-Б» получил задачу и с помощью корректировки БПЛА нанес удар по указанным целям.

В ходе выполнения боевых задач расчетами 152-мм гаубиц «Мста-Б» применяются осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальное огневое поражение.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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