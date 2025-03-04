В России выявили резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ
Общее число заболевших перевалило за 1 миллион человек.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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В России выявили резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ! За неделю этот показатель увеличился более чем на 10%, а общее число заболевших — превысило миллион человек.
Российские школы одна за другой переходят на дистанционку. Из-за большого количества заболевших закрыли более 1,3 тысячи школ в 53 регионах страны.
Как рассказали в Роспотребнадзоре, рост заражений может длиться вплоть до конца марта и даже апреля!
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