Над регионами России за ночь сбили 18 украинских беспилотников

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 26 0

Больше всего дронов ликвидировали в Ростовской области.

Силы ПВО уничтожили 18 беспилотников

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 беспилотников ВСУ над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что десять дронов ликвидировали над Ростовской областью, три над Воронежской, два над Самарской, а также по одному БПЛА над Курской, Белгородской и Астраханской областей.

После начала специальной военной операции, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, регионы России стали регулярно подвергаться атакам со стороны противника. Боевики ВСУ используют не только беспилотные летательные аппараты, но и ракеты для обстрела приграничных территорий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов. Кроме того, российские бойцы поразили цеха по производству дронов, а также места их хранения. Поражена военная техника противника в 139 районах.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
4 мар
В Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелся нефтепровод
3 мар
«Купол Донбасса» перехватил 157 украинских дронов за прошедшую неделю
3 мар
Над Белгородской областью силы ПВО уничтожили украинский беспилотник
3 мар
Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников территорией России
2 мар
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
1 мар
Над регионами России сбили 48 украинских беспилотников за ночь
1 мар
В Новошахтинске отразили атаку беспилотников ВСУ
28 февр
Обломки БПЛА попали в окно одной из квартир жилого дома в Тверской области
26 февр
Жилые дома повреждены в Краснодарском крае в результате атаки беспилотников ВСУ
25 февр
«Купол Донбасса» пресек атаку дрона ВСУ на школу в Донецке
-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.25
0.99 92.85
1.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:53
В России выявили резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ
7:36
В Ростовской области ликвидировали пожары, возникшие из-за атаки БПЛА
7:19
Рождается не в сердце: премьера фильма «Где живет любовь?» от «НМГ ДОК» состоится 9 марта
7:18
Над регионами России за ночь сбили 18 украинских беспилотников
7:00
ВСУ на харьковском направлении накрыли «Грады». Лучшее видео из зоны СВО
6:45
Власти Оренбургской области не успевают подготовиться к сезону подтоплений

Сейчас читают

Сколько США заработают на стратегических ресурсах Украины: ИИ подсчитал
Гаубицы Д-30 разгромили группу пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год