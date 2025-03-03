ВС РФ поразили инфраструтуру украинских военных аэродромов

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов, сообщили в Минобороны РФ.

Помимо этого, российские бойцы поразили цеха по производству дронов, а также места их хранения. Поражена военная техника противника в 139 районах.

Подразделения группировки войск «Днепр» ударили по живой силе и военной технике механизированной и горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны и теробороны ВСУ в двух районах Херсонской области и одном — в Запорожской области.

В Минобороны РФ отметили, что армия противника потеряла до 70 боевиков, а также танк, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

ВС РФ также сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 88 украинских дронов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что над Белгородской областью силы ПВО уничтожили украинский беспилотник.