В Москве проходит церемония прощания с шахматистом Борисом Спасским

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 40 0

Заслуженного мастера спорта СССР похоронят на Троекуровском кладбище.

Фото, видео: Максим Григорьев/ТАСС; 5-tv.ru

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Церемония прощания с десятым чемпионом мира по шахматам Борисом Спасским проходит в Преображенской церкви у Храма Христа Спасителя в Москве. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Прощание с легендарным шахматистом началось в 12 часов. Известно, что Спасского похоронят на 35-м участке Троекуровского кладбища.

О смерти Бориса Спасского стало известно 27 февраля.

Известный шахматист родился 30 января 1937 года в Ленинграде. Уже в юношеские годы он регулярно выступал за местную сборную на первенствах страны.

В большом спорте Спасский дебютировал в 1955 году, когда одержал победу в чемпионате мира среди юношей и прошел отбор в турнир претендентов. В начале карьеры его узнавали по атакующему типу игры, но затем он мастерски овладел всеми техниками ведения шахматного поединка.

В 1969 году гроссмейстер стал чемпионом мира. В 1976 году он эмигрировал во Францию, но в 2012 году вернулся в Россию. После чего с 2013 года выступал за честь российской сборной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ушел из жизни автор хитов Долиной и Кобзона.

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