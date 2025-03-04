Путин утвердил Дронова на посту врио главы Новгородской области

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 27 0

Политик поблагодарил президента за назначение.

Путин утвердил Дронова на посту врио главы Новгородской области

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил первого вице-губернатора Новгородской области Александра Дронова на посту временно исполняющего обязанности главы региона. Глава государства провел встречу с политиком в Кремле.

Путин в разговоре с Дроновым акцентировал внимание на важности особого понимания работы на посту врио главы региона.

«Новизны особой нет, но тем не менее другая позиция все-таки требует особого отношения к делу», — сказал президент.

При этом сам Дронов выразил благодарность Путину за назначение в должности.

«Спасибо большое за доверие, для меня это большая ответственность перед вами, перед жителями региона», — пояснил он.

До этого президент освободил политического деятеля Андрея Никитина от должности главы Новгородской области, чему сопутствовало собственное желание Никитина.

Позже, по информации пресс-службы правительства России, бывшего губернатора назначили заместителем министра транспорта. В ролике по случаю прощания Никитин обратился к жителям области, отметив их поддержку, и пообещал, что в последующем ответственно подойдет к исполнению задач на новом месте.

Ранее 5-tv.ru писал, что участник «Времени героев» Николай Сергиенко стал замминистра строительства в Новгороде.

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