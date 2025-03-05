Помехи на телеэкранах: как на Землю повлияет солнечная интерференция

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 22 0

РИА Новости: солнечная интерференция приведет к сбоям телевещания в России

Помехи на телеэкранах ожидают жителей России до 15 марта

Фото: 5-tv.ru

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Сигналы спутников окажутся заглушены шумами желтого карлика.

В работе телевизионных экранов могут начаться помехи на территории всей России в период до 15 марта. Причиной такого явления станет солнечная интерференция. Этим поделились с РИА Новости в Российской телевизионной радиовещательной сети.

При этом на экранах будет возникать частое кратковременная задержка картинки с распадом на пиксели. Такие «замыкания» станут недолгим, в диапазоне от нескольких секунд до пяти минут.

Интерференция происходит, когда Солнце оказывается вровень за спутниками связи. Тогда сигналы передатчиков глушат более мощные солнечные шумы.

По информации Института космических исследований, Землю также накрыла мощная магнитная буря, которая продлится два дня, начиная со среды, 5 марта. Интенсивность феномена максимально составит пять баллов по десятибалльной шкале.

На небе также можно будет наблюдать полярное сияние. Метеозависимым людям специалисты рекомендуют принимать лекарства, поскольку при повышенной активности Солнца могут возникать тяжелые симптомы — подъем давления и головные боли, неприятные ощущения в суставах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самый крупный выброс плазмы в этом году зарегистрирован на солнце.

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