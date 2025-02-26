Самый крупный выброс плазмы в этом году зарегистрирован на солнце

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Тем временем, жители Ленинградской области наблюдали невероятной красоты северное сияние.

Фото, видео: 5-tv.ru

Невероятной красоты северное сияние сегодня наблюдали жители Ленинградской области. Небо переливалось ярко-зелеными огнями. Лучше всего его было видно у Шепелевского маяка — вдали от застроек и обильного освещения.

Живописное природное явление можно было запечатлеть только в течение часа, после — небо закрыли облака.

А накануне ученым удалось заснять самый большой в этом году выброс плазмы на Солнце. Предполагается, что вещество может дойти до Земли уже к вечеру четверга, что спровоцирует магнитные бури.

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