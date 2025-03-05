Американские инвесторы получат контроль над портами в Панамском канале

Порты у Панамского канала переходят под контроль инвесторов из США. Американский консорциум приобрел 90% акций двух морских терминалов у гонконгской компании. Впрочем, сделку еще должно одобрить правительство Панамы. Ожидается, что последние документы стороны подпишут не позднее 2 апреля.

Помимо этого, американские инвесторы также выкупили у китайцев 43 других порта в 23 странах. Всего сумма сделки составила почти 23 миллиарда долларов.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет вернуть Панамский канал под контроль США, ведь около 40% контейнерных перевозок Штатов проходят через эту морскую артерию. Помимо этого, американский президент хотел снизить влияние Китая в Латинской Америке.