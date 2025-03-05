На Запорожье ФСБ задержала преступную группу, занимавшуюся обменом валюты

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 43 0

Злоумышленники успели заработать с помощью нелегальных операций около 12 миллионов рублей.

Фото, видео: УФСБ России по Запорожской области; 5-tv.ru

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Сотрудники ФСБ пресекли работу незаконного пункта обмена валюты в Запорожской области. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Согласно публикации, злоумышленники проводили незаконные банковские операции по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной форме. В частности, обменивали украинские гривны, доллары США на российские рубли и наоборот.

«Действовали злоумышленники без специального разрешения (лицензии) и не являясь банком или кредитной организацией, а также в нарушение законодательства Российской Федерации в банковской сфере», — сообщили в ведомстве.

В результате незаконной деятельности они получили доход в размере свыше 12 миллионов рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность», совершенная организованной группой лиц. В настоящий момент продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ пресекли канал незаконной миграции в Мариуполе. Был задержан иностранный гражданин, который нарушил миграционное законодательство РФ и прибыл на территорию ДНР, чтобы изготавливать поддельные документы для мигрантов.

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