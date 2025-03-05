Торговая война: Канада запрещает продажу американского алкоголя

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Канада вытесняет американский алкоголь из магазинов в ответ на пошлины США

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ethan Cairns; 5-tv.ru

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Ограничения могут обойтись производителям в десятки миллиардов долларов

В Канаде с полок магазинов начали убирать алкоголь из Соединенных Штатов Америки. Об этом объявили главы сразу семи провинций страны.

Интересно, что американские напитки пропадут не только из государственных магазинов, но даже из баров и ресторанов. Взамен канадские чиновники посоветовали покупать местную продукцию.

Предполагают, что из-за запрета производители из США могут понести убытки на десятки миллиардов долларов.

Ограничения начали устанавливать после того, как США ввели таможенные пошлины на почти все товары из Канады и Мексики в размере 25%.

В Оттаве отметили, что готовы к торговой войне с Штаты и ввели эквивалентные тарифы на сотни американских товаров общей стоимостью более ста миллиардов долларов.

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Торговая война: Канада запрещает продажу американского алкоголя

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