В ЛНР открыли игровую комнату в Антрацитовской городской детской больнице

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 23 0

Всего на новых территориях запланировано 39 подобных объектов.

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Вергун; 5-tv.ru

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Шестая детская комната открылась в Антрацитовской городской детской больнице в ЛНР. Произошло это благодаря совместным усилиям Народного фронта и Благотворительного фонда помощи детям Донбасса, учрежденного Акционерным Банком «РОССИЯ».

«Проект каждой детской комнаты разрабатывается с участием детских специалистов, благодаря этому пространство интересное и полезное для детей разных возрастов. Главное тому подтверждение — радостные эмоции и улыбки ребят», — заявила директор благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

Всего в планах на новых территориях — 39 подобных игровых объектов на базе медучреждений, 15 из них — в ЛНР. Игровые комнаты создают благоприятную атмосферу и позволяют детям эмоционально разрядиться. Здесь юные таланты могут рисовать, играть, читать книги и общаться друг с другом, забывая о болезнях и процедурах. Также при содействии отечественных анимационных студий к показу подготовлены лучшие мультипликационные фильмы для отдыха.

Данный проект — яркий пример того, как общественные движения и фонды объединенными усилиями могут помочь маленьким детям, находящимся на лечении. Игровые объекты становятся местом, где они могут почувствовать себя в безопасности и комфорте, способствующем скорейшему выздоровлению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в больницах Донбасса появились детские комнаты. Обустраивают их при поддержке Народного фронта и благотворительного фонда помощи детям Донбасса, созданного Акционерным Банком «РОССИЯ».

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